Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 15 тура Ла Лиги между Валенсией и Севильей.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги прибегнул к нескольким изменениям в стартовом составе своей команды по сравнению с поединком против Вальядолида. В центре нападения "нервионцев" вместо Юссефа Эн-Несири сыграет Люк де Йонг. Помимо этого, изменения коснулись центра поля — с первых минут сыграют Хоан Хордан и Оскар Родригес. Оливер Торрес и Иван Ракитич, в свою очередь, усажены в запас.

Валенсия: Доменек — Мангала, Паулиста, Диакаби — Васс, Хасон, Солер, Черышев, Гайя — Гедеш, М. Гомес

Запасные: Риверо, Эчебаррия, Коррейя, Собрино, Вальехо, Эскуэрдо, Коиндреди, Муса, Молина, Бланко

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья — Хордан, Фернандо, Родригес — Сусо, де Йонг, Окампос

Запасные: Диас, Пастор, Видаль, Рекик, С. Гомес, Гудель, Торрес, Ракитич, Эль Хаддади, Идрисси, Фернандес, Эн-Несири

Матч Валенсия — Севилья начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.