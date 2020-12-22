Испания

Поздний гол Сусо принес "нервионцам" минимальную победу над Валенсией (1:0).

В рамках 15-го тура Ла Лиги встречались Валенсия и Севилья. Сразу же после стартового свистка гости завладели игровым и территориальным преимуществом, рассчитывая забить быстрый гол. Они оккупировали чужую половину, но не могли вскрыть оборону соперника. Время от времени андалусийцы наносили удары по воротам, но все они приходились мимо цели. Со временем хозяева успокоили игру, уведя ее со своей половины поля. Но на чужой "летучие мыши" попросту не знали, что делать с мячом.

Через некоторое время подопечные Хулена Лопетеги снова забрали мяч под свой контроль, отправившись в атаку. Однако им по-прежнему не удавалось создать хотя бы один опасный момент. Не помогали и заработанные стандарты – ни один из розыгрышей ни к чему не привел. Затем подопечные Хаси Грасии вновь перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. Они стали подбираться ближе к воротам Буну, нанеся несколько ударов. Но они сгодились разве что для статистики. Не снискав успеха у чужих ворот, левантийцы снова опустились на свою половину поля, отдав мяч сопернику.

"Нервионцы" отчаянно пытались вскрыть оборону соперника, но так и не создали ни одного опасного момента. А вот у Валенсии были реальные шанс забить. У Солера шикарная возможность отличиться прямым ударом со штрафного, но Карлос не смог перебросить мяч через стенку. А уже перед уходом на перерыв Черышев был обязан забивать после паса Гедеша, но Денис пробил прямо в Буну. Таким образом, команда так и не удалось открыть счет в первой половине встречи. Они отправились отдыхать с "нулями" на табло.

После возобновления игры севильцы снова отправились в атаку и могли забить уже на третьей минуте тайме благодаря заработанному штрафному. Но Доменек справился с прямым ударом Родригеса. Практически сразу же после этого хозяева перехватили инициативу и перебрались на чужую половину поля. У Черышева был еще один отличный шанс забить, но россиянина снова подвела реализация. Буну дотянулся до мяч кончиками пальцев и перевел его на угловой. Гости тут же снова забрали мяч себе, отправившись в атаку с новыми силами.

Подопечные Лопетеги провели несколько содержательных атак кряду, но до прицельного завершающего удара по воротам снова не доходило. Со временем "летучие мыши" выровняли игру, но вовсе не торопились атаковать. Хоть и они перебирались на чужую половину поля, угрожать воротам Буну не удавалось. Энтренадор гостей произвел ряд замен, после которых его команда заметно активизировалась. На первый план вышел Эн-Несири, которого несколько раз выводили на удары по воротам. Наиболее опасным был эпизод, когда марокканец пробил головой после после Видаля — Доменек среагировал на этот удар и спас свою команду.

"Нервионцы" продолжали гнуть свою линию, благодаря чему таки сумели открыть счет. Сусо выдержал паузу, сместился в центр и нанес мощный удар по воротам из-за пределов штрафной, а Доменек с ним не справился — 0:1. После забитого гола андалусийцы не остановились на достигнутом, продолжив атаковать. Хозяева же не могли ничего противопоставить сопернику, даже не предпринимая попыток избежать поражения. В компенсированное время они, напротив, могли пропустить второй раз, но удача оказалась на их стороне. Эль Хаддади был обязан забивать после подачи с углового, но умудрился не попасть по воротам с метра. В оставшиеся минуты гости уверенно довели матч до логического завершения, в итоге одержав непростую победу. Данный результат позволил севильцам хотя бы на время подняться на пятое место.

В 16-м туре Валенсия отправится в гости к Гранаде, а Севилья примет Вильярреал.

Валенсия — Севилья 0:1

Гол: Сусо, 81

Валенсия: Доменек — Мангала (Вальехо, 84), Паулиста (Молина, 17), Диакаби — Хасон, Васс, Солер, Гайя (Бланко, 69) — Гедеш, Черышев (Муса, 69) — М. Гомес

Севилья: Буну — Навас (Видаль, 69), Кунде, Диего Карлос, Акунья — Хордан (Гудель, 86), Фернандо, Родригес (Ракитич, 69) — Сусо (Эль Хаддади, 86), де Йонг (Эн-Несири, 59), Окампос

Предупреждения: Васс, Солер, Молина — де Йонг, Хордан