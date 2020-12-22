Барселона в гостевом поединке сразится с Вальядолидом в рамках пятнадцатого тура чемпионата Испании. Рональд Куман оставил в запасе Гризманна, Коутиньо и Бускетса.

Вальядолид: Масип — Мартинес, Санчес, Мичел, Эрвиас — Алькарас, Хоакин, Плано, Вайсманн — Жота, Марангао

Запасные: Кике, Гарсия, Меса, Гвардиола, Эль Ямик, Бруно, Хименес, Перес, Рубио, Феде, Орельяна, Суарес

Барселона: Тер Штеген — Араухо, Ленгле, Мингеса, Альба — Пьянич, Де Йонг — Дест, Месси, Педри — Брайтвейт

Запасные: Фирпо, Бускетс, Аленья, Пенья, Пуч, Коутиньо, Гризманн, Умтити, Тринкан, Нето

Матч Вальядолид — Барселона начнется в 23:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.