Команды по разу забивали в каждом из таймов.
Уэска - Леванте, Getty Images
22 декабря 2020, 22:46
В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги Уэска дома поделила очки с Леванте (1:1).
Онтиверос вывел вперед Уэску на 31-й минуте реализовав пенальти. На 53-й Мелеро счет сравнял и принес Леванте ничейный результат.
Уэска на данный момент находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Леванте занимает 14-ю позицию.
Уэска — Леванте 1:1
Голы: Онтиверос, 31 — Мелеро, 53
Уэска: Альваро Фернандес — Педро Лопес, Инсуа, Галан, Сиовас — Гарсия (Хуан Карлос, 80), Микель Рико (Думбия, 86), Онтиверос (Дани Эскриче, 86), Москера, Феррейро (Серхио Гомес, 70) — Окадзаки (Рафа Мир, 80).
Леванте: Фернандес — Везу, Коке (Сон, 77), Робер, Клерк — Рочина, Мальса (Дани Гомес, 58), Мелеро (Радоя, 77), Вукчевич, Де Фрутос (Моралес, 76) — Рохер (Леон, 77).
Предупреждения: Везу, Робер, Педро Лопес, Инсуа, Рочина.