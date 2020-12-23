Испания

"Сине-гранатовые" отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Барселона в рамках пятнадцатого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Вальядолиду. Рональд Куман решил сыграть в три центральных защитника в лице Ленгле, Мингесы и Араухо, тогда как впереди действовали Месси, Брайтвейт и Педри. Коутиньо, Гризманн и Бускетс остались на скамье запасных.

С первых минут Вальядолид пытался продемонстрировать, что именно он — хозяин поединка. Первые пять минут "сине-гранатовым" было довольно трудно перейти на чужую половину поля, однако уже первую вылазку удалось увенчать ударом из-за пределов штрафной от Месси — мяч немного разминулся со створом ворот.

Ближе к середине первой половины игры у гостей начали возникать опасные моменты. Сперва Месси просочился через центральную зону и пробил — Масип с трудом перевел мяч над перекладиной. Несколько позже, Ленгле головой расстрелял ворота соперника после выверенной подачи Месси из-за пределов штрафной. 0:1.

Подопечные Кумана продолжили нагнетать обстановку около чужой штрафной площади и вскоре удвоили преимущество в счете. Дест здорово прострелил с правого фланга — Брайтвейт ногой подправил мяч в ворота. 0:2. Отдыхать команды ушли при комфортном преимуществе "сине-гранатовых" в счете.

В начале второго тайма хозяева большими силами шли в атаку, чтобы сравнять счет, но момент возник у Барселоны - Брайтвейт замыкал передачу соперника с фланга ударом в одно касание, но мяч разминулся с целью. Тренерский штаб Вальядолида сделал некоторые кадровые изменения, но забили вновь "сине-гранатовые".

Ближе к концу матча хозяева наконец-то качественно ответили, однако Тер Штеген предусмотрительно выставил руку и парировал удар соперника из пределов штрафной, а затем отразил попытку Орельяны со средней дистанции. Куман также ответил заменами и одна из них могла сработать — Коутиньо плотным ударом из-за пределов штрафной сотряс штангу ворот. Подобным же через несколько минут отметился и Месси. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Барселоны.

Вальядолид — Барселона 0:3

Голы: Ленгле, 21, Брайтвейт, 35, Месси, 65

Вальядолид: Масип — Мартинес, Санчес (Гвардиола, 79), Мичел, Эрвиас — Алькарас, Хоакин, Плано (Кике, 57), Вайсманн — Жота (Орельяна, 57), Марангао (Тони, 46)

Барселона: Тер Штеген — Дест, Араухо (Умтити, 71), Ленгле, Мингеса, Альба (Фирпо, 71) — Пьянич, Де Йонг (Бускетс, 71) — Месси, Педри (Коутиньо, 81) — Брайтвейт

Предупреждения: Хоакин — Альба, Де Йонг