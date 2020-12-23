Испания

Коллектив Зинедина Зидана сумел достичь желанного результата благодаря голам во втором тайме от Каземиро и Бензема (2:0).

Пятнадцатый тур испанской Ла Лиги аккуратно разместился в два календарных дня в середине текущей недели, создав при этом достаточно неплохой фон для грядущих рождественских праздников. Мадридскому Реалу в контексте данной футбольной программы предстояло на своем поле принять Гранаду, которая потенциально входила в число преследователей "сливочных" в турнирной таблице, разместившись на входе в будущую зону еврокубков.

Коллектив Зинедина Зидана набрал отличный ход в декабре, поэтому намеревался достойно завершить календарный год еще в двух грядущих поединках. Клуб из Андалусии в последние годы не представлял серьезной угрозы для действующих чемпионов Испании, последний раз сумев отобрать хоть какие-то очки у них в 2013 году (1:0).

В этом "пандемическом" сезоне обстановка в турнирной таблице, да и в целом — внутри каждой команды Ла Лиги, была таковой, что сенсационные результаты поединков воспринимались уже как данность. Прекрасно ложится в этот тезис момент, который имел место быть у ворот хозяев поля уже на 30-й секунде, когда Пуэртас запустил мяч над перекладиной, получив передачу внутри чужой штрафной от Кенеди. Гранада попыталась раскрыться со старта, но добиться своего сходу не смогла, а уже вскоре голкиперу Руи Силве пришлось доставать из правого нижнего угла своих ворот удар Бензема с левого фланга штрафной.

Команды показывали достаточно содержательную игру, не желая уступать в борьбе в центре поля. Разница между ними заключалась лишь в том, что Реалу даже в таких условиях удавалось прорываться в глубь чужих владений, и создавать перспективные ситуации для забитых мячей. С завершением были проблемы у команды Зидана, да и голкипер соперников на линии не дремал — это приходилось констатировать после моментов у Бензема и Крооса. Еще одним заметным участником поединка был Родриго, но уже на 35-й минуте неудачный рывок в левом фланге атаки вывел его из игры из-за мышечного повреждения.

Экватор отчетного поединка стал тем временным промежутком, где сосредоточились основные события у обоих ворот. Гранада провожала нас на перерыв упущенным моментом со стороны ее центральных защитников Вальехо и Дуарте, когда последний так и не смог пробить после скидки партнера во вратарскую, а встречали из подтрибунных помещений нас уже молниеносные атаки Реала в районе 55-й минуты, когда за один только подход голкиперу Силве пришлось парировать последовательные удары Крооса и Вальверде, а Асенсио с добивания запустил мяч выше.

Реал симпатично смотрелся в эти минуты в контроле мяча, но забил уж слишком "обыденный" гол. От лицевой на левом фланге во вратарскую исполнил высокую подачу Асенсио, а Каземиро ударом головой завершил передачу партнера. На стремление Гранады идти вперед этот эпизод не имел никакого влияния, но с голевыми ситуациями у чужих ворот у представителей Андалусии все было очень натужно.

Как итог, на четвертой компенсированной минуте Рамос передачей от центра поля отправил в забегание по правому флангу Бензема, а Карим завершил смещение к полукругу у штрафной ударом под основание правой штанги. Добивание получилось очень своевременным, ведь соперники постепенно начали находить завершение в своих регулярных подачах в штрафную, а со вторым пропущенным голом эти действия перестали иметь какой-либо смысл.

В следующем туре мадридский Реал проведет гостевой поединок против Эльче, а Гранада на своем поле будет принимать Валенсию.— Гранада 2:0Каземиро, 57, Бензема, 90+4Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде (Иско, 79), Каземиро, Кроос — Васкес (Винисиус, 78), Бензема, Родриго (Асенсио, 38).Силва — Фулькье (Кини, 74), Вальехо (Герман, 84), Дуарте, Нева — Милья, Ян Этеки (Суарес, 63) — Пуэртас, Эррера, Кенеди (Соро, 63) — Сольдадо (Молина, 74).Предупреждения: Карвахаль — Милья, Фулькье