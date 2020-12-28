Испания

Лопетеги находится в поисках возможных усилений линии атаки своей команды.

Как сообщает португальское издание A Bola, со ссылкой на локальную газету Andaluz Estadio Deportivo, Севилья проявляет серьезный интерес к нападающему французского Марселя Флориану Товену.

По информации источника, игроком с французским паспортом заинтересовался лично наставник "нервионцев" Хулен Лопетеги, который намерен усилить линию атаки своей команды.

Действующий контракт Товена с Марселем истекает в конце июня следующего года, а главный тренер провансальцев Андре Виллаш-Боаш ранее намекал, что 27-летний футболист не намерен продлевать отношения с клубом.

Согласно сообщениям, Севилья намерена заключить предварительный контракт с игроком уже в ближайшую трансферную кампанию, после чего дождется следующего лета, когда Флориан станет свободным агентом, и завершит переход в андалузский клуб.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая стоимость футболиста на трансферном рынке составляет 32 млн евро.

В новом сезоне Товен уже успел провести 21 поединок (1586 минут) за Марсель, в которых отличился шестью забитыми мячами и отдал семь результативных передач.

Следующий матч с возможным участием Товена пройдет 6 января 2021 года, когда Марсель на своем поле будет принимать Монпелье.