В поединке 16-го тура чемпионата Испании Севилья на своем поле обыграла Вильярреал, забив два безответных гола.

Нервионцы сумели подняться на четвертую строчку в турнирной таблице, а Вильярреал занял пятое место.

Севилья — Вильярреал 2:0

Голы: Окампос, 8 (с пенальти), Эн-Несири, 53

Севилья: Боно — Навас, Кунде, Карлос, Акуна — Хордан (Гудель, 76), Фернандо, Ракитич (Торрес, 76) — Сусо (Эль-Хаддади, 63), Эн-Несири (Де Йонг, 88), Окампос

Вильярреал: Асенхо — Альфонсо, Торрес, Альбиоль, Пенья — Парехо, Фойт (Пино, 46), Тригерос (Бакка, 83) — Гомес, Ниньо (Чуквезе, 63), Морено

Предупреждения: Фернандо — Тригерос, Парехо, Бакка