Завершился матч 16-го тура Примеры.
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29 декабря 2020, 20:19
В поединке 16-го тура чемпионата Испании Севилья на своем поле обыграла Вильярреал, забив два безответных гола.
Нервионцы сумели подняться на четвертую строчку в турнирной таблице, а Вильярреал занял пятое место.
Севилья — Вильярреал 2:0
Голы: Окампос, 8 (с пенальти), Эн-Несири, 53
Севилья: Боно — Навас, Кунде, Карлос, Акуна — Хордан (Гудель, 76), Фернандо, Ракитич (Торрес, 76) — Сусо (Эль-Хаддади, 63), Эн-Несири (Де Йонг, 88), Окампос
Вильярреал: Асенхо — Альфонсо, Торрес, Альбиоль, Пенья — Парехо, Фойт (Пино, 46), Тригерос (Бакка, 83) — Гомес, Ниньо (Чуквезе, 63), Морено
Предупреждения: Фернандо — Тригерос, Парехо, Бакка