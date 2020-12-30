Испания

Принципиальный поединок на региональном уровне завершился очередным успехом "матрасников" в текущем сезоне.

В рамках шестнадцатого тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико принимал на Ванда Метрополитано одного из принципиальных соперников по столице Испании — Хетафе.

Команда Диего Симеоне сумела довершить активность на старте поединка забитым мячом, который на 20-й минуте записал на свой счет Луис Суарес, завершив передачу Янника Феррейра Карраско. После этого, "матрасники" показали привычный для них закрытый футбол с минимальным количеством активности на чужой половине. В очередной раз подобная тактика принесла им необходимый успех.

Атлетико — Хетафе 1:0

Гол: Суарес, 20.



Атлетико: Облак — Врсалько (Сауль, 57), Савич, Фелипе, Эрмосо — Лемар (Торрейра, 71), Коке, Льоренте, Феррейра Карраско — Суарес (Хименес, 80), Фелиш (Корреа, 71).



Хетафе: Яньес — Иглесиас, Джене, Эчейта, Оливера — Портильо, Максимович, Тимор (Патрик, 88), Кукурелья — Мата (Унал, 69), Родригес.

Предупреждения: Савич, Хименес — Анхель, Тимор, Эчеита.