Испания

"Кельты" подошли вплотную к потенциальной зоне еврокубков.

Поединком шестнадцатого тура испанской Ла Лиги Сельта из Виго намеревалась подвести черту под достаточно тяжелым для нее годом.

Коллектив Эдуардо Коудета выбрал для домашней игры против одного из аутсайдеров текущего сезона национального первенства достаточно сдержанную в атаке тактику, поэтому время в первом тайме "кельты" нередко проводили в обороне собственных ворот. Однако Сельте удалось на 33-й минуте завершить точным ударом Нолито одну из своих атак, а уже после перерыва ассистировавший ему Яго Аспас удвоил преимущество хозяев выстрелом на 61-й минуте.

Тактических перестановок от Мичела и усилий его подопечных хватило лишь на гол престижа под занавес поединка, который точно не смог бы поднять Уэску с последнего место в турнирной таблице.

Сельта — Уэска 2:1

Голы: Нолито, 33, Аспас, 61 — Сеоане, 84.



Сельта: Бланко — Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа — Мендес, Тапиа, Нолито — Суарес (Йокушлу, 73) — Мина, Аспас (Бельтран, 73).



Уэска: Льоренте — Муньос, Пулидо, Сиовас, Галан — Рико, Москера, Гарсия — Феррейро, Оказаки, Онтиверос.

Предупреждения: Суарес, Мальо.