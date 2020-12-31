Испания

Команда Зинедина Зидана не смогла развить успешное выступление на старте поединка.

Действующий чемпион Испании в поединке шестнадцатого тура Ла Лиги отправился на гостевой поединок против Эльче, от которого в последний раз уезжал без максимально успешного из возможных результата лишь в далеком 1978-м году.

Активно проведенный стартовый отрезок отчетного поединка для коллектива Зинедина Зидана завершился взятием ворот авторства Луки Модрича, которое произошло на 20-й минуте. Немногим позднее Реалу был предоставлен шанс пробить пенальти, но такая возможность просуществовала недолго, ведь VAR пересмотрел эпизод с возможной игрой рукой со стороны защитника Эльче в собственной штрафной.

После перерыва "сливочные" не смогли собраться с мыслями сразу, в результате чего пропустили опасный выпад оппонентов, который решил фолом внутри собственной штрафной останавливать Карвахаль. Тибо Куртуа не сумел справиться с ударом с пенальти от Фиделя.

Оставшееся до финального свистка время поединка мадридский клуб провел в крайне осторожных атаках на чужие ворота, так и не познав желаемого успеха. Поскольку прямой конкурент в лице Атлетико ранее этим днем уже одержал победу в своем поединке против Хетафе (1:0), то команде Зидана придется переждать период новогодних праздников позади принципиального оппонента в турнирной таблице.

Эльче — Реал Мадрид 1:1

Голы: Фидель, 52 (пен.) — Модрич, 20.



Эльче: Эдгар — Барраган, Верду, Хосема, Мино — Ромеро (Тете Моренте, 74), Марконе, Гути, Фидель — Бойе (Каррильо, 87), Ригони (Хосан, 75).



Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос (Вальверде, 78) — Васкес (Азар, 77), Бензема, Асенсио (Винисиус, 86).

Предупреждения: Верду — Рамос, Каземиро, Карвахаль, Кроос.