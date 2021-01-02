Завершился матч 17-го раунда чемпионата Испании.
Вальядолид - Хетафе, getty images
02 января 2021, 21:30
В рамках 17-го тура Ла Лиги Вальядолид с минимальным счетом одолел Хетафе (0:1).
Единственный гол в противостоянии забил Шон Вайссман на 37-й минуте матча.
Теперь Вальядолид обошел в турнирной таблице Хетафе и занимает 14-е место. Хетафе, в свою очередь, на 15-м.
Хетафе — Вальядолид 0:1
Гол: Вайссман, 37
Хетафе: Яньес, Оливера (Патрик, 81), Джене, Суарес, Ньом (Портильо, 46), Максимович (Тимор, 66), Кукурелья, Арамбарри, Кабако, Анхель Родригес, Мата.
Вальядолид: Масип, Эль-Ямик, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Перес, Кике Перес (Гвардиола, 84), Тони Вилья (Плано, 72), Меса (Санчес, 89), Сан-Эметерио, Жота (Эрвиас, 72), Вейсман (Алькарас, 84).
Предупреждения: Джене, Кабако, Суарес, Перес, Алькарас.