В рамках поединка 17-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле спокойно обыграл Сельту.

В следующем туре мадридский Реал сыграет в гостях у Осасуны, а Сельта в Виго будет принимать Вильярреал.

Реал — Сельта 2:0
Голы: Васкес, 6, Асенсио, 54/

Реал: Куртуа — Карвахаль (Винисиус, 84), Варан, Начо, Менди — Модрич (Эдегор, 85), Каземиро, Кроос (Вальверде, 85) — Васкес, Бензема (Диас, 90), Асенсио (Азар, 74).

Сельта: Бланко — Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа — Тапиа — Мендес, Суарес, Нолито (Баеса, 64) — Аспас (Белтран, 51), Мина.

Предупреждения: Асенсио, Начо, Карвахаль, Каземиро — Мендес, Тапиа.