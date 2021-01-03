Вашему вниманию видеообзор матча Примеры.
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03 января 2021, 11:55
В рамках поединка 17-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле спокойно обыграл Сельту.
В следующем туре мадридский Реал сыграет в гостях у Осасуны, а Сельта в Виго будет принимать Вильярреал.
Реал — Сельта 2:0
Голы: Васкес, 6, Асенсио, 54/
Реал: Куртуа — Карвахаль (Винисиус, 84), Варан, Начо, Менди — Модрич (Эдегор, 85), Каземиро, Кроос (Вальверде, 85) — Васкес, Бензема (Диас, 90), Асенсио (Азар, 74).
Сельта: Бланко — Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа — Тапиа — Мендес, Суарес, Нолито (Баеса, 64) — Аспас (Белтран, 51), Мина.
Предупреждения: Асенсио, Начо, Карвахаль, Каземиро — Мендес, Тапиа.