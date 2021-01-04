Барселона в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Уэске и добилась минимальной победы.

Единственный гол в поединке забил Френки Де Йонг в середине первой половины игры.

Благодаря победе подопечные Рональда Кумана поднялись на пятую строчку турнирной таблицы с 28 баллами. 

Уэска — Барселона 0:1
Гол: Де Йонг, 27

Уэска: Альваро Фернандес — Инсуа, Пулидо (Хуан Карлос, 72), Галан, Сиовас — Сеоане (Феррейро, 72), Микель Рико (Думбия, 65), Серхио Гомес (Окадзаки, 72), Москера — Онтиверос, Рафа Мир.

Барселона: тер Штеген - Дест (Мингеса, 75), Араухо, Ленгле, Альба - Бускетс (Пьянич, 75), де Йонг — Педри, Дембеле, Месси — Брайтвейт (Гризманн, 81).

Предупреждение: Онтиверос