Гол Де Йонга помог "сине-гранатовым" набрать три очка.
Уэска - Барселона, getty images
04 января 2021, 00:00
Барселона в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Уэске и добилась минимальной победы.
Единственный гол в поединке забил Френки Де Йонг в середине первой половины игры.
Благодаря победе подопечные Рональда Кумана поднялись на пятую строчку турнирной таблицы с 28 баллами.
Уэска — Барселона 0:1
Гол: Де Йонг, 27
Уэска: Альваро Фернандес — Инсуа, Пулидо (Хуан Карлос, 72), Галан, Сиовас — Сеоане (Феррейро, 72), Микель Рико (Думбия, 65), Серхио Гомес (Окадзаки, 72), Москера — Онтиверос, Рафа Мир.
Барселона: тер Штеген - Дест (Мингеса, 75), Араухо, Ленгле, Альба - Бускетс (Пьянич, 75), де Йонг — Педри, Дембеле, Месси — Брайтвейт (Гризманн, 81).
Предупреждение: Онтиверос