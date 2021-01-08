Испания

Стали известны результаты жеребьевки

В Испании завершилась жеребьевка 1/16 финала Кубка страны.

1/16 финала будет сыграна как один матч, как и предыдущие отборочные раунды. Модель соревнований останется такой до полуфинала. Кроме того, дома будут играть команды из низших лиг.

Также отметим, что в 1/16 финала рефери уже будут использовать VAR, чего не было на ранних стадиях.

Вашему вниманию пары раунда:

Корнелья — Барселона

Ибица — Атлетик

Алькояно — Реал Мадрид

Кордоба — Реал Сосьедад

Пенья Депортива — Реал Вальядолид

Навалькарнеро — Эйбар

Малага — Гранада

Альмерия — Алавес

Леганес — Севилья

Алькоркон — Валенсия

Жирона — Кадис

Спортинг Хихон — Реал Бетис

Эспаньол — Осасуна

Фуэнлабрада — Леванте

Райо Вальекано — Эльче

Тенерифе — Вильярреал

Отметим, что поединки пройдут в период с 16 по 17 и 20 по 21 января.