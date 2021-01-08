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08 января 2021, 14:39
В Испании завершилась жеребьевка 1/16 финала Кубка страны.
1/16 финала будет сыграна как один матч, как и предыдущие отборочные раунды. Модель соревнований останется такой до полуфинала. Кроме того, дома будут играть команды из низших лиг.
Также отметим, что в 1/16 финала рефери уже будут использовать VAR, чего не было на ранних стадиях.
Вашему вниманию пары раунда:
Корнелья — Барселона
Ибица — Атлетик
Алькояно — Реал Мадрид
Кордоба — Реал Сосьедад
Пенья Депортива — Реал Вальядолид
Навалькарнеро — Эйбар
Малага — Гранада
Альмерия — Алавес
Леганес — Севилья
Алькоркон — Валенсия
Жирона — Кадис
Спортинг Хихон — Реал Бетис
Эспаньол — Осасуна
Фуэнлабрада — Леванте
Райо Вальекано — Эльче
Тенерифе — Вильярреал
Отметим, что поединки пройдут в период с 16 по 17 и 20 по 21 января.