Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Барселона отправится в гости к Гранаде в рамках восемнадцатого тура чемпионата Испании.

Гранада — Барселона

Суббота, 9 января, 19:30. Стадион Нуево Лос Карменес, Гранада. Рикардо Де Бургос — главный арбитр встречи.

Гранада подходит к отчетной встрече на седьмом месте турнирной таблицы и вовсе не будет легким соперником для Барселоны. По потерянным очкам "насриды" отстают от "сине-гранатовых" всего лишь на четыре балла. К тому же, Гранада довольно удачно действует на своем поле и выдала серию неплохих результатов, хоть и уступила Эйбару.

Ко всему прочему, хозяева поля в данном матче больше не обременены еврокубковыми баталиями и могут все силы бросить на внутренние соревнования. Несколько дней назад "насриды" потратили довольно много сил против Леонесы в Кубке Испании, одержав победу лишь в дополнительное время.

Барселона, в свою очередь, находится на третьей строчке турнирной таблицы с 31 набранным баллом после 17 поединков. Подопечные Рональда Кумана постепенно улучшили результаты и игру, но излишней уверенности в действиях каталонцев не наблюдается. В прошлом туре чемпионата Барселона не без проблем обыграла Атлетик со счетом 3:2.

Рональд Куман вновь испытывает трудности с выбором футболистов в оборонительную линию. Жерар Пике по-прежнему восстанавливается от травмы, а Клеман Ленгле отбывает дисквалификацию, потому ожидаем пару Араухо — Мингеса. Также считаем, что компанию Месси и Гризманну составит Брайтвейт, а не Дембеле.

Не сыграют: Лосано, Милья — Фати, Роберто, Пике, Коутиньо, Ленгле