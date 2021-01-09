"Желтая субмарина" отправила в ворота соперника четыре безответных мяча.
Сельта - Вильярреал, getty images
09 января 2021, 00:05
Вильярреал отправился в гости к к Сельте в рамках поединка 18-го тура чемпионата Испании и добился разгромной победы.
"Желтая субмарина" еще в первой половине игры отправила в ворота соперника четыре гола, которые и предрешили исход встречи.
Сельта — Вильярреал 0:4
Голы: Морено, 5, Гомес, 14, Парехо, 19, Ниньо, 31
Сельта: Рубен — Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа - Денис Суарес, Йокушлу, Бельтран (Гонсалес, 73) — Баэса (Холсгроув, 46), Мендес, Мина.
Вильярреал: Асенхо — Пенья, Торрес, Альбиоль, Педраса (Коста, 86) — Парехо, Тригерос (Коклен, 86), Капу (Чуквезе, 66) — Гомес (Бакка, 79), Ниньо (Пино, 66), Жерар Морено.
Предупреждение: Мендес