Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура испанской Примеры, в котором сыграют андалузская Севилья и Реал Сосьедад.
Эн-Несири, Getty Images
09 января 2021, 14:31
Череду матчей в рамках восемнадцатого тура испанской Ла Лиги для текущего футбольного уик-энда начнет игра между Севильей и Реалом Сосьедад, которые ведут активную борьбу за места в потенциальной зоне еврокубков.
Хулен Лопетеги, по сравнению с игрой против севильского Бетиса (1:1), сделал лишь одно изменение в стартовом составе своей команды: де Йонг был заменен на Эн-Несири.
От Иманола Альгуасиля последовало чуть больше изменений: Горосабель вернулся на правый фланг обороны, в то время как Ле Нормана в центре защиты заменил Субельдия. В то же самое время Гуриди уступил место в стартовом составе для Субименди.
Севилья: Буну — Навас, Кунде, Карлос, Акунья — Хордан, Фернандо, Ракитич — Сусо, Эн-Несири, Окампос.
Запасные: Вакас, Диас, Васкес, Видаль, Гомес, Гудель, де Йонг, Идрисси, Оскар, Рекик, Торрес, Эль-Хаддади.
Запасные: Айеса, Виллиан, Арамбарри, Барренечеа, Гевара, Ильяраменди, Ле Норман, Лопес, Меркеланс, Хон, Янузай.
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Субельдия, Саньян, Муньос — Порту, Субименди, Мерино, Гуриди — Исак, Оярсабаль.
Матч Севилья — Реал Сосьедад начнется в 15:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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