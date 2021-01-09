Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура испанской Примеры, в котором сыграют андалузская Севилья и Реал Сосьедад.

Череду матчей в рамках восемнадцатого тура испанской Ла Лиги для текущего футбольного уик-энда начнет игра между Севильей и Реалом Сосьедад, которые ведут активную борьбу за места в потенциальной зоне еврокубков.

Хулен Лопетеги, по сравнению с игрой против севильского Бетиса (1:1), сделал лишь одно изменение в стартовом составе своей команды: де Йонг был заменен на Эн-Несири.

От Иманола Альгуасиля последовало чуть больше изменений: Горосабель вернулся на правый фланг обороны, в то время как Ле Нормана в центре защиты заменил Субельдия. В то же самое время Гуриди уступил место в стартовом составе для Субименди.

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Карлос, Акунья — Хордан, Фернандо, Ракитич — Сусо, Эн-Несири, Окампос.

Запасные: Вакас, Диас, Васкес, Видаль, Гомес, Гудель, де Йонг, Идрисси, Оскар, Рекик, Торрес, Эль-Хаддади.



Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Субельдия, Саньян, Муньос — Порту, Субименди, Мерино, Гуриди — Исак, Оярсабаль.

Запасные: Айеса, Виллиан, Арамбарри, Барренечеа, Гевара, Ильяраменди, Ле Норман, Лопес, Меркеланс, Хон, Янузай.Матч Севилья — Реал Сосьедад начнется в 15:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.https://football.ua/games_online/74608.html