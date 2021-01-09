Испания

Француз забил за "сине-гранатовых" впервые с начала декабря 2020 года.

Барселона отправилась в гости к Гранаде в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги, где по итогам первого тайма обыгрывает соперника со счетом 3:0.

Автором первого гола в составе "сине-гранатовых" стал нападающий Антуан Гризманн, который отправил мяч в ворота Гранады уже на 12-й минуте встречи.

Стоит отметить, что благодаря этому взятию ворот французскому форварду удалось прервать свою безголевую серию, которая составляла восемь поединков кряду во всех турнирах.

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