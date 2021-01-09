Испания

Каталонцы отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Барселона в рамках поединка 18-го тура чемпионата Испании гостила у Гранады и добилась разгромной победы.

"Сине-гранатовые" в первом тайме отправили в ворота соперника три мяча, а уже после перерыва Гризманн поставил точку.

Гранада — Барселона 0:4

Голы: Гризманн, 12, 63, Месси, 35, 42

Гранада: Силва — Дуарте, Санчес, Фулькье, Нева (Вальехо, 46) — Монторо (Милья, 46), Эррера (Соро, 67), Этеки, Пуэртас, Мачис (Кенеди, 65) — Сольдадо (Суарес, 46).

Барселона: тер Штеген — Дест (Фирпо, 81), Умтити, Мингеса, Альба - Бускетс, де Йонг (Пьянич, 65), Педри (Тринкау, 73) — Дембеле (Пуч, 73), Гризманн, Месси (Брайтвейт, 65).

Предупреждения: Сольдадо, Суарес — Мингеса, Бускетс, Альба

Удаление: Вальехо, 78