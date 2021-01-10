В рамках 17-го тура итальянской Серии А Фиорентина дома додавила Кальяри (1:0).

Единственный мяч на свой счет записал Душан Влахович на 72-й минуте матча.

Теперь Фиорентиан поднялась на 12-е месте в таблице чемпионата. Кальяри, в свою очередь, находится на 16-м, возле зоны вылета.

Фиорентина - Кальяри 1:0
ГолВлахович, 72

Фиорентина: Дронговски, Касерес (Венути, 74), Миленкович, Пеццелья (Мартинес, 38), Бираги, Бонавентура, Амрабат, Кальехон (Валеро, 82), Пульгар, Игор Жулио, Влахович (Куаме, 82).

Кальяри: Краньо, Ликояннис, Валюкевич, Годин, Пизакане (Дзаппа, 79), Олива (Черри, 86), Наингголан (Унас, 80), Жоао Педро, Марин, Соттиль (Трамони, 86), Симеоне (Паволетти, 80).

Предупреждения: Олива, Бираги, Трамони, Паволетти.