"Фиалки" добыли победу в 17-м туре чемпионата Италии.
Фиорентина, Getty Images
10 января 2021, 21:00
В рамках 17-го тура итальянской Серии А Фиорентина дома додавила Кальяри (1:0).
Единственный мяч на свой счет записал Душан Влахович на 72-й минуте матча.
Теперь Фиорентиан поднялась на 12-е месте в таблице чемпионата. Кальяри, в свою очередь, находится на 16-м, возле зоны вылета.
Фиорентина - Кальяри 1:0
Гол: Влахович, 72
Фиорентина: Дронговски, Касерес (Венути, 74), Миленкович, Пеццелья (Мартинес, 38), Бираги, Бонавентура, Амрабат, Кальехон (Валеро, 82), Пульгар, Игор Жулио, Влахович (Куаме, 82).
Кальяри: Краньо, Ликояннис, Валюкевич, Годин, Пизакане (Дзаппа, 79), Олива (Черри, 86), Наингголан (Унас, 80), Жоао Педро, Марин, Соттиль (Трамони, 86), Симеоне (Паволетти, 80).
Предупреждения: Олива, Бираги, Трамони, Паволетти.