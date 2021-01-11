Испания

Отрыв от ближайшего преследователя поражает воображение.

Согласно данным статистического портала Opta, аргентинский нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси стал наиболее успешным игроком, вступавший в дриблинг в матчах испанской Ла Лиги за период с 2010 по 2020 год.

10-й номер "блаугранас" уверенно взобрался на наивысшую ступень данного рейтинга, совершив 1617 успешных попыток за указанный выше период. Ближайший конкурент — футболист Атлетика из Бильбао Икер Муниаин — сумел "лишь" 607 раз успешно пройти соперника вместе с мячом.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Месси 283 раза делал попытки обыграть соперника, 182 из которых оказались успешными (64,31%), благодаря чему опередил своего преследователя в данной категории — Набиля Фекира (159). Но даже такой результат не позволил ему догнать в сводном рейтинге топ-5 лиг Европы нападающего Вулверхэмптона Адама Траоре (183 удачных исполнения при 264 суммарных попытках).

Попал в данный рейтинг и Криштиану Роналду, однако с 403 успешными проходами расположился лишь за спиной у Андреаса Иньесты.

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