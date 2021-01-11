Испания

Гости трижды огорчили соперника после быстрого пропущенного гола.

Хетафе в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Испании отправился в гости к Эльче и добился победы.

Команда из пригорода Мадрида пропустила первой, однако после собралась с силами и трижды поразила ворота соперника.

Эльче — Хетафе 1:3

Голы: Гути, 4 — Кукурелья, 39, Мата, 69, Анхель, 86

Эльче: Бадия — Верду, Барраган, Хосема, Гонсалес (Нино, 68) — Гути (Родригес, 68), Фидель (Мфулу, 56), Хосан (Кальво, 68), Марконе — Ригони, Бойе (Милья, 15).

Хетафе: Яньес — Джене, Суарес, Оливейра, Кабако — Максимович (Кубо, 64), Кукурелья, Арамбарри, Аленья — Портильо (Анхель, 81), Мата.

Предупреждения: Марконе, Нино, Ригони — Суарес, Аленья

Удаление: Марконе, 52 (повторное удаление)