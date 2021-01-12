Испания

"Бетикос" добыли выездную победу в непростом матче.

Бетис в рамках восемнадцатого тура чемпионата Испании отправился в гости к Уэске и добился победы со счетом 2:0.

Открыть счет "бетикос" смогли лишь в конце матча усилиями Манди. Несколько позже хозяева остались в меньшинстве, а Санабриа поставил точку в игре точным ударом в компенсированное время.

Уэска — Бетис 0:2

Голы: Манди, 78, Санабриа, 90+4

Уэска: Фернандес — Инсуа, Лопес (Гарсия, 52), Сиовас, Галан — Москера (Окадзаки, 79), Онтиверос, Феррейро (Пулидо, 52), Рико (Сеоане, 72) - Рамирес (Серхио Гомес, 72), Мир.

Бетис: Браво — Манди, Миранда, Руис, Эмерсон — Фекир, Акуоку, Руибаль (Родри, 79), Каналес (Сидней, 83), Лайнес (Хуанми, 79) — Морон (Санабрия, 69).

Предупреждения: Онтиверос, Инсуа — Акуоку

Удаление: Акуоку, 82