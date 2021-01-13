Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча 1-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридский Атлетико вновь сумел сократить число перенесенных поединков испанской Ла Лиги до двух, сыграв матч первого тура против андалузской Севильи. Коллектив Диего Симеоне провел свой фирменный поединок, сумев отличиться забитым мячом уже на старте встречи, после чего добил соперника в заключительной фазе (2:0).

Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Севилья:

Атлетико – Севилья 2:0

Голы: Корреа, 17, Сауль, 76.

Атлетико: Облак — Эрмосо, Хименес, Савич, Триппьер — Карраско (Фелипе, 88), Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 66) — Суарес (Торрейра, 83), Корреа (Фелиш, 66).

Севилья: Буну — Акунья, Карлос, Кунде, Навас (Торрес, 78) — Хордан (Оскар, 58), Фернандо, Ракитич — Окампос, Сусо (Де Йонг, 78), Эн-Несири (Мунир, 84).

Предупреждения: Коке, Савич.