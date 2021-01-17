Испания

Football.ua представляет анонс финальный поединок за Суперкубок Испании-2021.

В решающем поединке за Суперкубок Испании сойдутся каталонская и баскская команды, история противостояния которых между собой насчитывает достаточно славных баталий. На этот раз непримиримое сражение Барселоны и Атлетика из Бильбао будет принимать центральный город Андалусии.

Барселона — Атлетик

Воскресенье, 17 января, 22:00. Эстадио де-ла-Картуха, Севилья. Трансляция на сервисе Megogo.

Жребий полуфинальной стадии данного турнира прошел достаточно удачным образом для зрительской аудитории по всему миру. Любой из вариантов финальной пары был бы вполне достойным для просмотра, но когда каталонской Барселоне таки удалось одержать победу над Реалом Сосьедад в серии послематчевых пенальти (1:1 в основное и дополнительное время, и 3:2 в лотерее), то стало очевидным — в финале нас будет ожидать El Clasico. Но в какой вариации?

На этот вопрос предстояло узнать ответ уже на следующий день, когда баскскому Атлетику пришлось в номинально гостевых условиях показывать максимально успешную игру в матче против мадридского Реала. В первом тайме той встречи сказалось персональное желание Рауля Гарсии компенсировать собственное удаление в предыдущем матче между командами в Ла Лиге, на что у "сливочных" не нашлось чем ответить в полной мере в последствии (2:1).

Решающая битва за трофей обещает стать завораживающей, даже несмотря на то, что команды на внутренней арене разделяют в турнирной таблице почти десять строчек. Тут скорее стоит уделить внимание персоне главного тренера басков, Марселино, у которого в свое время руководство Валенсии циничным образом отобрало возможность побороться вместе с "летучими мышами" за данный трофей.

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Не сыграют: Коутиньо, Пике, Фати, Роберто — Берчиче, Лопес, Ойер.

Статистика личных встреч

Всего игр: 205 матчей (103 победы Барселоны, 34 ничьих, 68 побед Атлетика), забитые голы 382:286.

На поле Барселоны: 101 матч (70 побед Барселоны, 13 ничьих, 18 побед Атлетика), забитые голы 232:102.

На поле Атлетика: 104 матча (33 победы Барселоны, 21 ничья, 50 побед Атлетика), забитые голы 150:184.