Испания

Результат матча определил всего один гол.

В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги Хетафе в домашних стенах обыграл Уэску (1:0).

Первый тайм обошелся без забитых мячей. Во второй половине игры Арамбарри сумел вывести вперед хозяев, воспользовавшись передачей от Аленьи.

Хетафе расположился на девятом месте в таблице Ла Лиги, а Уэска на последней, 20-й строчке.

Хетафе - Уэска 1:0

Гол: Арамбарри, 69

Хетафе: Яньес — Ньом, Эчейта, Джене, Суарес — Кубо (Портильо, 80), Кукурелья, Арамбарри (Тимор, 87), Максимович, Аленья (Иглесиас, 87) — Мата (Анхель Родригес, 64).

Уэска: Альваро Фернандес — Галан (Гарсия, 79), Пулидо, Сильва, Маффео (Окадзаки, 79) — Микель Рико, Сеоане, Онтиверос (Феррейро, 62), Сиовас, Дани Эскриче (Серхио Гомес, 62) — Рафа Мир.

Предупреждения: Ньом, Рафа Мир, Мата, Онтиверос.