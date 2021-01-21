Испания

Наставник мадридского Реала прокомментировал вылет его команды на ранней стадии Кубка Испании.

В поединке стадии 1/16 финала Кубка Испании мадридский Реал отправился на гостевой поединок против представителя Сегунды Б — Алькояно — с надеждой на уверенный выход в следующий раунд. Однако команда из третьего по силе дивизиона Испании сумела дать нешуточный бой именитому оппоненту, изрядно подпортив Андрею Лунину дебютный поединок в основном составе "сливочных" (1:2).

Главный тренер "галактикос" Зинедин Зидан на послематчевой пресс-конференции старался сохранять самообладание и прагматичный подход к оценке выступлений его команды.

"Это тяжелый момент для моей команды, ведь мы вынуждены досрочно покинуть розыгрыш Кубка, — заявил французский специалист, — На поле была равная игра двух стремящихся победить команд. И хотя мы имели шансы забить больше голов еще в основное время, мы не смогли этого сделать.

Поскольку я являюсь главным тренером Реала, то вся ответственность за результат лежит на мне. Мог сказать точно, что мои игроки старались исправить ситуацию, но в последний момент что-то всегда срывалось. Отмечу вратаря соперников — он сделал пару качественных сейвов, которые помогли его команде пройти дальше".

"Не думаю, что нам необходимо испытывать чувство стыда за результат, вопреки расхожему мнению. В карьере каждого футболиста бывают подобные игры, ничего такого в этом нет. Необходимо продолжать работать. Это еще один болезненный удар для нас в этом тяжелом сезоне, потому что мы не любим проигрывать, однако руки никто опускать не планирует", — подытожил Зинедин Зидан.

В своем следующем матче мадридский Реал сыграет в гостях у Алавеса.