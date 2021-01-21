Испания

Клуб из Бильбао прошел в следующую стадию турнира.

Завершился поединок 1/16 финала Кубка Испании, в котором Атлетик отправился в гости к Ибице.

Несмотря на минимальное преимущество хозяев по итогам первого тайма, после перерыва баскам удалось вернуть равновесие в счете.

Казалось, что в основное время командам не удастся выявить сильнейшего, но Нуньес в компенсированное время забил гол и принес Атлетику непростую победу.

Ибица — Атлетик 1:2

Голы: Перес Матео, 12 - Рауль Гарсия, 52, Нуньес, 90+1

