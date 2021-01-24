Испания

Футболисту кажется неправильным отсутствие повышения оклада.

Как сообщает испанский ресурс Carrusel Deportivo, нападающий мадридского Реала Лукас Васкес на данный момент не проявляет заинтересованность в продлении контракта со своим нынешним клубом.

Действующее соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до конца июня 2021 года, поэтому "сливочные" предпринимают шаги в сторону пересмотра его сроков, с последующим возможным увеличением еще на три года.

При этом, "галактикос" хотят оставить заработную плату Васкеса на том же уровне, что и стало одной из главных причин паузы в переговорах между испанцем и руководством клуба.

Также, Лукас по-прежнему считает, что клуб хотел с ним поступить несправедливо, пытаясь в прошлую трансферную кампанию отправить его продолжать свою карьеру в Катаре.

В текущем сезоне Васкес застолбил за собой место основного игрока мадридского клуба, приняв участие в 23-х поединках (1855 минут), в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами и отдать три голевые передачи.

Следующий поединок Реала, с возможным участием в нем Лукаса Васкеса, состоится 30 января, когда мадридский клуб дома сыграет против Леванте.