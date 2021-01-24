Испания

Контракт Карлоса Фернандеса рассчитан до лета 2027 года.

Реал Сосьедад на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Севильи Карлоса Фернандеса.

24-летний испанец подписал с новым клубом полноценный и долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2027 года.

Финансовые детали сделки не уточняются.

В текущем сезоне Карлос Фернандес провел в футболке Севильи семь мячей, в которых результативными действиями ему отличиться не удалось.

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