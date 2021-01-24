Контракт Карлоса Фернандеса рассчитан до лета 2027 года.
Фото: twitter.com/RealSociedad
24 января 2021, 20:10
Реал Сосьедад на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Севильи Карлоса Фернандеса.
24-летний испанец подписал с новым клубом полноценный и долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2027 года.
Финансовые детали сделки не уточняются.
В текущем сезоне Карлос Фернандес провел в футболке Севильи семь мячей, в которых результативными действиями ему отличиться не удалось.
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