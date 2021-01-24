Команды разошлись миром в 20-м туре чемпионата Испании.
Сельта - Эйбар, Getty Images
24 января 2021, 21:22
Завершился поединок 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором Сельта сошлась в домашнем противостоянии с Эйбаром.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.
Сельта — Эйбар 1:1
Голы: Мендес, 9 — Хиль, 53
Сельта: Рубен Бланко, Мурильо, Оласа, Араухо, Мальо, Тапия, Бельтран (Гонсалес, 75), Мор (Йокушлу, 46), Мендес, Нолито (Баэса, 80), Санти Мина.
Эйбар: Дмитрович, Оливейра, Бигас, Рафа Соареш, Посо, Альварес (Алеиш Гарсия, 63), Ресио (Диоп, 76), Экспосито, Хиль, Кике Гарсия (Леон, 75), Муто.