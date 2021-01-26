Испания

Защитник Барселоны рассказал об отношении к нему со стороны других футболистов.

В своем интервью испанскому изданию Marca защитник каталонской Барселоны Хорди Альба рассказал о тонкостях взаимоотношении между ним и футболистами соперников на поле.

Для болельщиков "сине-гранатовых", как сам признается игрок, он сумел стать одним из главных фаворитов, однако это повлекло за собой явную ненависть со стороны соперников на поле. "Очевидно, что люди, которые видели меня исключительно на футбольном поле, считают, что я — один из наиболее ненавистных футболистов в Испании. С этим нет смысла спорить", — считает защитник.

"Это мой стиль игры, и это то, что привело меня в то место, в котором я нахожусь сейчас. Впрочем, более близкие люди знают меня как очень скромного человека, который знает цену главным вещам в своей жизни. Игрок Хорди не имеет ничего общего с человеком Хорди или же Хорди, который находится в контакте со своими партнерами по команде.

С таким уровнем ненависти ко мне тяжело справляться, но я понимаю ее причины, поэтому продолжаю заниматься своим любимым делом", — подытожил футболист.

Воспитанник академии "блаугранас" на первых этапах "взрослой" карьеры выступал в составе Валенсии, откуда вернулся обратно в столицу Каталонии летом 2012 года. С тех пор, Альба провел 360 игр за Барселону, в которых отличился 18-ю голами и 74-ю голевыми передачами, одержав победу в пяти розыгрышах Ла Лиги и однажды подняв над головой трофей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2014/15.

Следующий матч "блаугранас", с возможным участием в нем Альбы, состоится 31 января, когда команда Кике Сетьена на выезде сыграет против Райо Вальекано в рамках испанской Ла Лиги.