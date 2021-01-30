Испания

"Сливочные" выигрывали по ходу матча, но в итоге лишились очков.

В 21-ом туре ЛаЛиги мадридский Реал на своем поле принимал Леванте, который расположился в середине турнирной таблицы.

События, которые произошли в самом начале матча, в конечном итоге существенно повлияли на результат поединка. Уже на восьмой минуте мадридцы остались в меньшинстве. Команду серьезно подвел Милитао, который сбил Леона на линии штрафной. Арбитр не сразу удалил игрока, но, посовещавшись со своим помощников, изменил перешение.

Несмотря на неудачное начало, "сливочные" сумели быстро выйти вперед. Кроос запустил Асенсио по флангу, испанец вышел один на один с голкипером и мастерски его переиграл. 1:0.

Гости отыгрались в середине первого тайма. И надо признать, сделали это очень красиво. Мирамон забросил на противоположный фланг на Моралеса, а тот роскошным ударом в дальний угол сравнял счет. Мяч нырнул в дальний угол ворот Куртуа, который в этой ситуации никак не мог спасти свою команду. 1:1.

А вот в середине второго тайма Куртуа показал себя во всей красе, отразив удар с пенальти в исполнении Рохера Марти. Одиннадцатиметровый поставили за фол Винисиуса на Клерке.

Игроки Леванте понимали, что в большинстве могут рассчитывать на больше, чем одно очко. На 78-ой минуте гости добились своего. Розыгрыш углового закончился прострелом Барди на Марти. Тот принял мяч и вторым касанием вколотил его в сетку, реабилитировавшись за нереализованный пенальти — 1:2.

Реал теряет очень важные очки. Теперь отставание от Атлетико составляет 7 баллов, кроме того, у "матрасников" две игры в запасе. К слову, Реал проиграл 3 из 4 последних матчей во всех турнирах.

А вот Леванте продолжает подниматься в турнирной таблице. Подопечные Лопеса уже на девятой позиции. Кстати, их беспроигрышная серия уже составляет четыре матча кряду — две победы и две ничьи.

Реал – Леванте 1:2

Голы: Асенсио, 13 – Моралес, 32, Рохер, 78.

Реал: Куртуа — Менди, Варан, Милитао, Одриосола — Кроос, Каземиро, Модрич – Азар (Винисиус, 60), Бензема (Диас, 82), Асенсио (Аррибас, 82).

Леванте: Абари — Клерк, Постиго, Дуарте, Мирамон – Моралес (Гомес, 76), Радоя, Мальса, Мелеро – Рохер (Везу, 83), Леон (Барди, 60).

Предупреждения: Каземиро, 90 — Мальса, 50, Мелеро, 72.

Удален: Милитао, 8.

На 60-ой минуте Рохер Марти не реализовал пенальти (вратарь).