Баски отыгрались в компенсированное время.
Вильярреал - Реал Сосьедад, getty images
31 января 2021, 00:27
Вильярреал принимал на своем поле Реал Сосьедад в рамках поединка чемпионата Испании и упустил победу.
"Желтая субмарина" открыла счет в матче усилиями Парехо в дебюте встречи, но гости восстановили паритет благодаря Исаку в компенсированное время.
Вильярреал — Реал Сосьедад 1:1
Голы: Парехо, 3 — Исак, 90+1
Вильярреал: Асенхо — Пенья, Пау Торрес, Альбиоль, Педраса — Коклен (Эступиньян, 76), Капу, Тригерос, Парехо - Гомес, Пако Алькасер (Фер Ниньо, 81).
Реал Сосьедад: Ремиро — Элустондо, Сальдуа (Янузай, 78), Ле Норман (Горосабель, 78), Монреаль - Ильярраменди (Субименди, 46), Мерино, Ойарсабаль — Гевара (Гуриди, 66), Порту (Фернандес, 78), Исак.
Предупреждения: Капу — Ильярраменди, Ле Норман, Гевара