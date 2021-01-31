Испания

Баски отыгрались в компенсированное время.

Вильярреал принимал на своем поле Реал Сосьедад в рамках поединка чемпионата Испании и упустил победу.

"Желтая субмарина" открыла счет в матче усилиями Парехо в дебюте встречи, но гости восстановили паритет благодаря Исаку в компенсированное время.

Вильярреал — Реал Сосьедад 1:1

Голы: Парехо, 3 — Исак, 90+1

Вильярреал: Асенхо — Пенья, Пау Торрес, Альбиоль, Педраса — Коклен (Эступиньян, 76), Капу, Тригерос, Парехо - Гомес, Пако Алькасер (Фер Ниньо, 81).

Реал Сосьедад: Ремиро — Элустондо, Сальдуа (Янузай, 78), Ле Норман (Горосабель, 78), Монреаль - Ильярраменди (Субименди, 46), Мерино, Ойарсабаль — Гевара (Гуриди, 66), Порту (Фернандес, 78), Исак.

Предупреждения: Капу — Ильярраменди, Ле Норман, Гевара