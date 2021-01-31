Команды обошлись без забитых мячей в очном противостоянии.
Гранада - Сельта, Getty Images
31 января 2021, 21:19
Завершился поединок 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором Сельта отправилась в гости к Гранаде.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы вскрыть оборону друг друга и выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Гранада — Сельта 0:0
Гранада: Руй Силва — Нева, Дуарте, Вальехо, Фулькье — Кенеди (Соро, 83), Вико (Пуэртас, 53), Монторо, Эррера, Мачис — Суарес (Сольдадо, 67).
Сельта: Рубен Бланко — Мурильо, Аарон Мартин, Мальо, Араухо — Мендес, Бельтран (Холсгроув, 60), Тапия, Нолито (Солари, 60) — Санти Мина, Аспас.
Предупреждения: Эррера, Фулькье - Мендес, Нолито, Аспас, Мина.