Испания

Киевляне успели сделать предложение Флуминенсе, однако сам игрок сделал выбор не в их пользу.

Как сообщает бразильский ресурс netflu.com.br, у киевского Динамо был предметный интерес относительно возможности подписания нападающего Флуминенсе Маркос Пауло Коста ду Насименту, более известного как Маркос Пауло.

Источник утверждает, что лично главный тренер вице-чемпионов Украины Мирча Луческу был заинтересован в подписании данного футболиста, который может выступать на любой позиции в переднем фронте атаки.

Есть информация, что Динамо было готово немедленно начать переговоры о трансфере, назвав сумму предложения со своей стороны в размере 5 млн евро. Однако, в переговорный процесс неожиданно вклинился мадридский Атлетико с меньшим размером отступных (от двух до трех миллионов евро), чем серьезно изменил намерения самого футболиста.





В итоге, желание попробовать свои силы в Испании взяло верх над Маркосом Пауло, и он заключил предварительное соглашение с "матрасниками". Согласно будущему контракту, его заработная плата составит 450 тыс. евро в месяц, без учета налогов (250 тыс. евро нетто).

В текущем сезоне бразильской Серии А и Кубка Бразилии футболист провел уже 26 поединков (1332 минуты), сумев по три раза отличиться результативными ударами и голевыми передачами.