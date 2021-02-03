Испания

Сроки восстановления бельгийского вингера не уточняются.

Крайний полузащитник мадридского Реала Эден Азар не принимал участия в тренировке команды, которая состоялась во вторник, второго февраля. Об этом ранее сообщило испанское издание Marca, назвав причиной отсутствия футболиста "некоторый дискомфорт".

Пресс-служба Реала на официальном сайте клуба подтвердила, что 30-летний бельгиец получил травму передней мышцы живота, что показали результаты проведенных тестов медицинской службой "сливочных".

Точные сроки восстановления Азара не уточняются, однако из-за данного повреждения, по информации Goal, футболист рискует пропустить выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты, который состоится 24 февраля.

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