Испания

"Сине-гранатовые" с трудом справились с Гранадой.

Барселона в рамках поединка 1/4 финала Кубка Испании отправилась в гости к Гранаде и добыла победу в дополнительное время.

Хозяева смогли открыть счет на 33-ей минуте усилиями Кенеди, а уже в начале второго тайма Сольдадо удвоил преимущество своей команды.

Барселона пыталась взломать оборону соперника весь матч, но смогла забить лишь под занавес встречи — Эскандель срезал мяч в свои ворота. Казалось, что Гранада продержится, но Альба сравнял счет в компенсированное время.

В дополнительное время команды отметились еще четырьмя взятиями ворот, а финальный счет на табло был 3:5.

Гранада — Барселона 3:5

Голы: Кенеди, 33, Сольдадо, 47, Феде, 103 — Эскандель, 88, Альба, 90+2, 113, Гризманн, 100, Де Йонг, 108

Гранада: Эскандель — Дуарте, Диас (Фулькье, 46), Нева, Херман Санчес — Монторо, Соро (Вико, 58), Пуэртас (Вальехо, 80) — Этеки (Перес, 105), Кенеди (Мачис, 46), Сольдадо (Суарес, 66).

Барселона: тер Стеген — Роберто (Дест, 57), Араухо, Умтити (Брэйтуэйт, 64), Альба - Бускетс (Пуч, 76), де Йонг, Педри (Лангле, 105) — Тринкан (Дембеле, 63), Гризманн, Месси.

Предупреждения: Брис, Монторо, Санчес — Месси, Альба