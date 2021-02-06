Испания

Наставник мадридского Реала прокомментировал переход норвежца в состав лондонского клуба.

Британскому изданию Daily Mirror удалось взять интервью у главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана, в котором француз рассказал о личных беседах с норвежским полузащитником Мартином Эдегором перед уходом последнего в аренду в лондонский Арсенал.

"Эдегор? Он хотел уйти. Мы говорили об этом два или три раза. Он хотел играть, и я рекомендовал ему остаться и бороться за свое место в основном составе.

В прошлом сезоне я хотел досрочно вернуть его из аренды в Реале Сосьедад, — признает Зидан, — поэтому у него всегда были шансы проявить себя. Еще много матчей оставалось до конца сезона, поэтому его уход я считаю преждевременным. Однако, он хотел играть, поэтому ушел, хотя я действительно хотел, чтобы он был вместе с нами".

22-летний норвежский полузащитник провел за мадридский Реал 9 поединков (367 минут) в текущем сезоне, и уже успел дебютировать в составе своей новой команды, выйдя на замену в заключительные семь минут поединка против Манчестер Юнайтед (0:0).