Испания

Команда Зинедина Зидана с трудом переиграла последнюю команду чемпионата.

В 22-ом туре испанской ЛаЛиги Реал, который в прошлом туре с позором уступил Леванте, оправился в гости к последней команде чемпионата Уэске.

В первом тайме команды не радовали ни опасными моментами, ни голами. Зато после перерыва игра пошла веселее. На 48-ой минуте Галан шикарным ударом в девятку открыл счет в матче.

Буквально через 8 минут Варан счет сравнял, успешно сыграв на добивании после удара Бензема в каркас ворот со штрафного.

Именно французскому защитнику было суждено стать героем встречи. И опять подопечные Зидана забили после розыгрыша стандартного положения. Кроос навесил, Каземиро скинул, голкипер Уэски отбил на Рафу Варана, которому ничего не стоило добить сферу в пустые ворота.

Реал побеждает главного аутсайдера и приближается к Атлетико на расстояние семи очков. Напомним, что у "матрасников" на два сыгранный матча меньше. В следующем туре "сливочные" сыграют дома с Хетафе.

Уэска отстает от спасительного 18-го места на 4 очка. В следующем туре команда Мартина отправится в гости к Севилье.

Уэска – Реал 1:2

Голы: Галан, 48, Варан, 54, 85.

Уэска: Фернандес — Сиовас, Пулидо, Силва (Феррейро, 87) — Маффео, Рико (Карлос, 87), Думбия (Онтеверос, 73), Сеоане, Галан – Оказаки (Эскриче, 62) — Мир Висенте.

Реал: Куртуа – Одриосола (Марсело, 67), Варан, Начо, Менди (Марвин, 78) — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус (Мариано, 78).

Предупреждения: Маффео, 45, Силва, 53 — Кроос, 32.