Испания

"Нервионцы" отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Севилья принимала Хетафе в рамках поединка 22-го тура чемпионата Испании и добилась разгромной победы.

Отметим, что один из голов хозяев на свой счет записал новичок Папу Гомес, который недавно перебрался из Аталанты.

Севилья - Хетафе 3:0

Голы: Эль-Хаддади, 67, Гомес, 87, Эн-Несири, 89

Севилья: Буну — Эскудеро (Васкес, 75), Кунде, Диего Карлос, Видаль — Гудель (Фернандо, 46), Жордан — Сусо (Рекик, 74), Торрес (Мунир, 65), Окампос (Гомес, 57) — Эн-Несири.

Хетафе: Яньес — Джене, Шакла, Ньом, Суарес — Максимович, Кукурелья (Оливера, 88), Тимор (Эрнандес, 78), Кубо (Кабако, 59) — Аленья (Портильо, 88), Мата (Анхель Родригес, 78).

Предупреждения: Гудель — Кукурелья, Мата, Тимор, Суарес