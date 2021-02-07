Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В 22-ом туре испанской ЛаЛиги Реал, который в прошлом туре с позором уступил Леванте, оправился в гости к последней команде чемпионата Уэске и добился трудной победы.

Мадридцы пропустили первыми, но нашли в себе силы отыграться и набрать три очка.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча:

Уэска – Реал 1:2

Голы: Галан, 48, Варан, 54, 85.

Уэска: Фернандес — Сиовас, Пулидо, Силва (Феррейро, 87) — Маффео, Рико (Карлос, 87), Думбия (Онтеверос, 73), Сеоане, Галан – Оказаки (Эскриче, 62) — Мир Висенте.

Реал: Куртуа – Одриосола (Марсело, 67), Варан, Начо, Менди (Марвин, 78) — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус (Мариано, 78).

Предупреждения: Маффео, 45, Силва, 53 — Кроос, 32.