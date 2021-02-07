Испания

Португальский форвард является трансферной целью для многих клубов.

Как стало известно испанскому ежедневному изданию El Mundo Deportivo, помощники наставника мадридского Атлетико, Диего Симеоне, провели зимнюю трансферную кампанию в активном поиске усиления в атакующую линию "матрасников".

Одним из возможных вариантов для покупки стал португальский нападающий Андре Силва, который только лишь осенью 2020 года оформил полноценный переход во франкфуртский Айнтрахт, предварительно проведя в составе "орлов" один год на правах арендного соглашения.

25-летний футболист в новом сезоне поражает своей результативностью, за 20 сыгранных матчей (1726 минут) сумев оформить 17 голов и 5 голевых передач.

Его трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 28 млн евро, что и стало главной причиной для срыва сделки — по информации источника, мадридский клуб отказался удовлетворять финансовые аппетиты немецкой стороны.

Однако Атлетико все равно сумел достичь части поставленных заданий на трансферную кампанию, осуществив переход нападающего французского Лиона Муссы Дембеле.

Ближайший матч лидера испанской Ла Лиги запланирован на понедельник, 8 февраля, когда "матрасники" встрется с Сельтой из Виго.