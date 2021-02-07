Испания

Гости смогли ответить лишь один раз.

В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад не оставил шансов Кадису (4:1).

В первом тайме команда из Сан-Себастьяна забила дважды. Сначала Оярсабаль реализовал 11-метровый удар на 26-й минуте, а затем он оформил дубль, спустя восемь минут.

Во второй половине игры пришло время забивать Исаку. Швед отличился на 54-й и 59-й минутах противостояния. Гости ответили точным ударом Искьердо на 65-й минуте встречи.

Реал Сосьедад - Кадис 4:1

Голы: Оярсабаль, 26, 34, Исак, 54, 59 - Искьердо, 65

Реал Сосьедад: Ремиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Субельдия (Саньян, 83), Ильярраменди (Сильва, 63), Мерино, Янузай (Меркеланс, 63), Гевара, Ойарсабаль (Барренечеа, 83), Исак (Фернандес, 74).

Кадис: Ледесма, Карселен (Алькала, 46), Кала (Эспино, 60), Маркос Мауро, Фали Хименес, Йонссон (Гарридо, 17), Искьердо, Сальви Санчес, Переа, Лосано (Собрино, 46), Негредо (Шапонич, 60).

Предупреждения: Искьердо, Собрино.

Удаление: Маркос Мауро.