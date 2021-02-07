Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 22-го тура испанской Примеры, в котором сыграют севильский Бетис и каталонская Барселона.

В рамках 22-то тура испанской Ла Лиги на поле севильского стадиона Бенито Вильямарин местный Бетис будет принимать каталонскую Барселону.

По сравнению с прошлой игрой чемпиона против Осасуны (1:0), Мануэль Пеллегрини провел целый ряд изменений в стартовом составе своей команды, оставив актуальной лишь комбинацию из голкипера и защитников. В центре поля в паре сыграют Гуардадо и Пол, по обе стороны от которых расположатся Руйбаль и Хуанми, а на настрие атаки выступт Иглесиас.

У Рональда Кумана также нашлось чем удивить визави по тренерскому цеху. Главная ударная сила Барселоны, Лионель Месси, остался на скамейке запасных, а вместо него с первых минут сыграет Рики Пуч. При этом, каталонская команда перестроится на схему 4-3-3, в которой фланговых нападающих сыграют французы Дембеле и Гризманн, а в центре поля выйдет Миралем Пьянич.

Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Руис, Морено — Руйбаль, Пол, Гуардадо, Хуанми — Н. Фекир — Иглесиас.

Запасные: Реболло, Монтойя, Сидней, Миранда, Родригес, Карвальо, Родри, Каналес, Я. Фекир, Хоакин, Тельо, Морон.



Барселона: тер Штеген — Мингеса, Араухо, Ленгле, Альба — Пьянич, Бускетс, Пуч — Дембеле, Брайтвейт, Гризманн.