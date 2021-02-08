Испания

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Атлетико примет Сельту на своем поле в рамках поединка 22-го тура чемпионата Италии. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу Атлетико составляет 1,62, на ничью — 4,2, на победу Сельты — 6,8.

Матч Атлетико — Сельта состоится в понедельник, 8-го февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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