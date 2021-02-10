Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс полуфинала Кубка Испании.

В рамках первого полуфинального матча Кубка Испании любителей испанского футбола ожидает противостояние двух ведущих команд Ла Лиги. Так, Севилья на своем поле примет Барселону.

Севилья — Барселона

Среда, 10 февраля, 22:00. Рамон Санчес Писхуан, Севилья. Главный арбитр — Антонио Матеу Лаос. Прямая трансляция на медиасервисе Megogo.

Севилья демонстрирует весьма неплохие результаты в последних матчах, которые позволяют ей располагаться в зоне Лиги чемпионов по итогам 21-го тура испанской Ла Лиги. Последнее поражение андалусийцев в чемпионате произошло еще в середине января против мадридского Атлетико, после чего подопечные Хулена Лопетеги провели серию из четырех побед кряду (Алавес, Эйбар, Кадис и Хетафе).

Что касается пути Севильи к полуфиналу Кубка Испании, нельзя сказать, что он был легким во всех аспектах. Команда Лопетеги уверенно прошла Линарес, Валенсию и Альмерию, но вот на стадии 1/16 финала испытала некоторые проблемы с Леганесом. Тогда севильцам удалось пробиться в следующий этап только благодаря голу Окампоса в дополнительное время.

Путь Барселоны в Кубке Испании, в свою очередь, был еще более интересным, чем у ее будущего соперника. Абсолютно на каждой стадии турнира "сине-гранатовые" заставляли своих болельщиков поволноваться, при чем действительно серьезных и непроходимых соперников у каталонского гранда не было.

Если против Райо Вальекано подопечным Рональда Кумана удалось добыть волевую победу в основное время, то победителей поединков с Гранадой и Корнельей определяли овертаймы. В обоих случаях события складывались в пользу "сине-гранатовых", но теперь их соперник будет явно повыше классом, с которым они, вдобавок, ведут борьбу за высшие места в турнирной таблице Ла Лиги.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Рональда Кумана. Так, на потенциальную победу Барселоны коэффициент составляет 2,18, а вероятность успеха Севильи оценивается показателем 3,20. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,55.

Не сыграют: ... — Дест, Пьянич, Брайтвейт, Араухо, Пике, Фати, Коутиньо.

Под вопросом: Окампос, Оскар Родригес — Серхи Роберто.