Испания

Подопечные Зинедина Зидана подержали вторую победу подряд в Ла Лиге.

Завершился перенесенный поединок первого тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский Реал сошелся в домашнем противостоянии с Хетафе.

Несмотря на "сухую" первую половину встречи, "сливочные" сумели дожать соперника после перерыва и отправить в его ворота два безответных мяча.

Авторами голов в составе мадридского Реала стали Карим Бензема и Ферлан Менди, которые и гарантировали команде Зинедина Зидана три набранные очка в этой встрече.

Реал Мадрид — Хетафе 2:0

Голы: Бензема, 60, Менди, 67

Реал Мадрид: Куртуа — Марсело (Чуст, 86), Варан, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Асенсио (Иско, 76) — Винисиус Жуниор, Бензема, Марвин (Аррибас, 55).

Хетафе: Сория — Оливера, Шакла, Кабако (Тимор, 73), Суарес — Арамбарри, Кукурелья (Унал, 73), Портильо (Аленья, 55), Максимович — Анхель Родригес (Кубо, 55), Эрнандес (Мата, 54).

Предупреждения: Менди — Шакла.