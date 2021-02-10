Испания

Стали известны стартовые составы команд для первого поединка полуфинала Кубка Испании, в котором сыграют андалузская Севилья и каталонская Барселона.

Свой первый полуфинальный поединок в рамках Кубка Испании-2020/21 против каталонской Барселоны андалузская Севилья проведет в домашних условиях.

Хулен Лопетеги, по сравнению с игрой против Хетафе (3:0), предпочел увидеть в центре полузащиты бразильца Фернандо, а Окампоса в нападении заменил "зимний новичок" Алехандро Гомес.

Рональд Куман, в свою очередь, после игры против севильского Бетиса (3:2), сместил Мингесу с правого фланга в центр обороны, вместо травмированного Араухо, а также сменил линию полузащиты: по обе стороны от Бускетса сыграют де Йонг и Педри. А атаке Брайтвейта заменит Дембеле.

Севилья: Буну — Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро — Хордан, Фернандо, Ракитич — Сусо, Эн-Несири, А. Гомес.

Запасные: Вакас, Ньяньон, С. Гомес, Рекик, Гудель, Торрес, Васкес, Мунир, де Йонг.



Барселона: тер Штеген — Фирпо, Мингеса, Умтити, Альба — де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Месси, Гризманн.