Стали известны стартовые составы команд для первого поединка полуфинала Кубка Испании, в котором сыграют андалузская Севилья и каталонская Барселона.
Оскар Мингеса, Getty Images
10 февраля 2021, 21:22
Свой первый полуфинальный поединок в рамках Кубка Испании-2020/21 против каталонской Барселоны андалузская Севилья проведет в домашних условиях.
Хулен Лопетеги, по сравнению с игрой против Хетафе (3:0), предпочел увидеть в центре полузащиты бразильца Фернандо, а Окампоса в нападении заменил "зимний новичок" Алехандро Гомес.
Рональд Куман, в свою очередь, после игры против севильского Бетиса (3:2), сместил Мингесу с правого фланга в центр обороны, вместо травмированного Араухо, а также сменил линию полузащиты: по обе стороны от Бускетса сыграют де Йонг и Педри. А атаке Брайтвейта заменит Дембеле.
Севилья: Буну — Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро — Хордан, Фернандо, Ракитич — Сусо, Эн-Несири, А. Гомес.
Запасные: Вакас, Ньяньон, С. Гомес, Рекик, Гудель, Торрес, Васкес, Мунир, де Йонг.
Запасные: Нето, Пенья, Колладо, Илаиш, де ла Фуэнте, Ленгле, Фернандес, Пуч, Тринкан.
Барселона: тер Штеген — Фирпо, Мингеса, Умтити, Альба — де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Месси, Гризманн.
Матч Севилья — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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